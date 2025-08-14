В одной из стран ЕС из-за пожаров сгорело 50 тысяч гектаров леса

В одной из стран ЕС из-за пожаров сгорело 50 тысяч гектаров леса EFE: из-за пожаров в Испании уничтожено 50 тысяч гектаров леса

Из-за пожаров в Испании уничтожено 50 тысяч гектаров леса, сообщило агентство EFE. Отмечается, что из-за стихии погибли три человека, около 20 пострадали.

Агентство добавило, что тушению огня в автономном сообществе Кастилия и Леон мешают грозы и порывы ветра. При этом в провинции Леон из домов эвакуированы примерно восемь тысяч человек.

Ранее лесные пожары в Черногории достигли популярных курортов на Адриатическом море. По информации журналистов, пламя подошло вплотную к отелю в поселке Чань — до здания осталось всего 50 метров.

Несколько семей были вынуждены покинуть свои дома в районе Горни-Рогами, где огонь приблизился к жилым домам. Кроме того, ряд населенных пунктов остался без электроэнергии. Руководство страны обратилось за помощью к Сербии, которая решила направить в Черногорию российские вертолеты Ка-32, оснащенные для тушения пожаров.

До этого в районе турецкого города Бурса возник крупный лесной пожар, который уже привел к эвакуации жителей двух деревень. Пожар начался в горах возле районов Гюрсу и Кестель и быстро распространился из-за сильного ветра.