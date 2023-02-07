Тринадцать украинцев попытались пешком уйти в Румынию Госпогранслужба Украины задержала 13 украинцев, пытавшихся незаконно уйти в Румынию

Фото: Ute Grabowsky/PHOTOTHEK/Global Look Press

На Украине 13 мужчин пытались незаконно перейти границу с Румынией. Они были задержаны государственной пограничной службой страны. Инцидент произошел в Черновицкой области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. Тринадцать пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу на одном из горных участков Карпат, — говорится в сообщении.

В настоящее время в связи с введением военного положения на Украине действует запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Парламент страны продлил действие военного положения. заканчивающееся 19 февраля, еще на 90 дней.

Ранее западные СМИ сообщили, что командование ВСУ ожидает полномасштабное наступление ВС РФ в течение 10 дней. По мнению украинских военных, оно начнется в районе городов Кременная и Красный Лиман в Луганской области.

До этого представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в феврале-марте ВСУ перейдут к активным боевым действиям.