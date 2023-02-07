На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

На Украине в очередной раз продлены сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Режимы будут действовать в течение трех месяцев с 19 февраля.

Парламент одобрил законы № 8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения. Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней, — написал парламентарий.

По его словам, продление военного положения поддержали 348 депутатов Рады. Железняк напомнил, что это уже шестое голосование по данному вопросу.

Он добавил, что Рада также проголосовала за продление на тот же срок всеобщей мобилизации. Голосование проводилось в четвертый раз, «за» высказались 344 парламентария. Кроме того, депутаты одобрили введение прозрачности в оборонных закупках.

Ранее западные СМИ сообщили, что командование ВСУ ожидает полномасштабное наступление ВС РФ в течение 10 дней. По мнению украинских военных, оно начнется в районе городов Кременная и Красный Лиман в Луганской области.

До этого представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в феврале-марте ВСУ перейдут к активным боевым действиям.