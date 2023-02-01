В Киеве заявили о скорой активизации боевых действий Представитель украинской разведки Юсов: в феврале-марте начнется «очень активная фаза» войны

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В феврале-марте ВСУ перейдут к очень активным боевым действиям, заявил в эфире телеканала «FreeДом» представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Ранее в Госдуме предположили, что украинская армия может к весне получить обещанные Западом танки.

Да, действительно, мы находимся в преддверии очень активной фазы войны. И февраль — март будут очень активные действия, — сказал Юсов.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. По его мнению, главными направлениями ударов ВСУ станут Бердянск и Мелитополь. Рогов отметил, что «этот вариант уже презентован западной публике». От Киева требуется воплотить его в жизнь.

Аналогичные сроки возможного наступления украинских войск назвал директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Эксперт отметил, что для российской армии главная задача состоит в том, чтобы как можно дальше продвинуться в Донбассе до конца зимы.