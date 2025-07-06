Пропавшую школьницу нашли напуганной и переодетой в монастырскую одежду Под Самарой нашли пропавшую на две недели после общения с незнакомцем школьницу

В Самарской области нашли школьницу, которая пропала две недели назад после общения с незнакомцем, сообщает KP.RU. По данным издания, девушка была напугана, пострижена и переодета в одежду из монастыря.

Все произошло в июне, когда мать подростка нашла у нее в телефоне переписку с неизвестным мужчиной, который был значительно старше школьницы и отправлял ей непристойные сообщения. Женщина пыталась поговорить с дочерью, но та сбежала из дома, села в машину к незнакомцу и уехала.

Ее искали две недели. За это время мужчина обрезал ей волосы, снял украшения и переодел в одежду из монастыря. Она находилась в тяжелом психологическом состоянии, но была вынуждена скитаться вместе с ним.

Беглецов обнаружили на пляже у Волги. Подросток была истощена и напугана. Ее мать заверяет, что теперь дочь ведет себя «будто зомби, забита и зашугана». Издание отмечает, что против похитителя пока не принимали никаких мер, так как школьница не писала заявлений.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге было обнаружено тело пропавшей несколько месяцев назад школьницы. Труп 17-летней девочки нашли в Финском заливе недалеко от торгово-развлекательного комплекса «ПитерЛэнд».