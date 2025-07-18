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18 июля 2025 в 14:52

Стало известно, где работает брат нового премьер-министра Украины

Брат премьера Украины Свириденко работает в лондонской юрфирме

Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Родной брат нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко Виталий работает в британской юридической фирме SG Legal Search в Лондоне, куда уехал после начала спецоперации, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские и британские налоговые и регистрационные документы. Его доход в год составляет более $50 тысяч (свыше 3,9 млн рублей).

Как сказано в материале, SG Legal Search была зарегистрирована в 2017 году, компанию возглавляет Оксана Соломоу. Адресом регистрации фирмы является квартира в одном из неблагополучных районов столицы Великобритании Хакни.

Отмечается, что на Украине Виталий задекларировал за 2023 год доход от SG Legal Search в размере 2 149 073 гривны ($51,3 тысячи, или более 4 млн рублей). При этом годом ранее в декларации он указывал заработок в юрфирме в размере порядка 860 тысяч гривен (более 1,6 млн).

Ранее Верховная рада большинством голосов поддержала назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины. Депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале уточнил, что 262 парламентария проголосовали за.

Предыдущий глава украинского кабмина Денис Шмыгаль написал прошение об отставке с поста во вторник, 15 июля. При этом президент Владимир Зеленский обратил внимание на его опыт, который может пригодиться в должности главы Министерства обороны страны.

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