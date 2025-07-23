СБУ нанесла удар по партии Порошенко в соцсетях СБУ заблокировала страницы партии «Европейская солидарность» в соцсетях

Служба безопасности Украины заблокировала в разных соцсетях ряд региональных страниц партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность», сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. По ее данным, блокировка наступила в ответ на критику киевских властей.

СБУ заблокировали несколько региональных партийных страниц «Европейской солидарности». С очень странной формулировкой: мол, их авторы продвигали проукраинские нарративы и критиковали руководство [РФ], — написала Геращенко.

Нардеп пояснила, что, по версии СБУ, через продвижение украинской точки зрения представители партии завоевали доверие аудитории, после чего начали критиковать руководство республики. Парламентарий призвала спецслужбу не политизировать свою работу и прекратить давление на оппозицию, добавив, что «больше всего украинскую власть дискредитирует сама украинская власть».

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейроз отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский создает проблемы западным элитам, преследуя нужных им украинских политиков, например Петра Порошенко. По его словам, сейчас глава государства становится неудобной фигурой для сил, которые ранее его поддерживали.