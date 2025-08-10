Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 18:57

Генсек НАТО озвучил сценарий переговоров, который не понравится Украине

Рютте: Киев должен признать новые территории России

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Global Look Press

Сторонам украинского конфликта стоит учитывать текущую ситуацию с фактическим контролем территорий, но без юридического закрепления такого положения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу ABC News. Он пояснил, что в потенциальном мирном соглашении можно отразить реальное положение дел на земле, где Россия осуществляет фактическое управление частью украинских территорий.

Эти два важных вопроса должны быть вынесены на обсуждение. Один из них касается территории. <...> Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, в том числе в том, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины, — сказал Рютте.

До этого аналитик Золтан Кошкович выразил убежденность, что украинские власти предпримут попытки сорвать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Эксперт не исключил, что в ближайшее время Киев может инициировать провокационные действия.

Ранее депутат Алексей Чепа в интервью NEWS.ru сказал, что некоторые страны ЕС продолжают курс на обострение ситуации вокруг Украины. Парламентарий напомнил, что с 2014 года, после заключения минских договоренностей, Европейский союз фактически блокировал мирное урегулирование российско-украинских разногласий.

