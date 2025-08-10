Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 10:39

«Ничего не изменилось»: в ГД о политике ЕС по отношению к миру на Украине

Депутат Чепа: ряд стран ЕС продолжат саботировать мир между Россией и Украиной

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лидеры некоторых стран Евросоюза продолжат проводить политику, направленную на эскалацию конфликта на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, ЕС еще с 2014 года — после подписания Минских соглашений — препятствовал мирному разрешению противоречий между Москвой и Киевом.

Во-первых, если они (Евросоюз. — NEWS.ru) пойдут против [мирного соглашения], то они будут действовать не против [президента США Дональда] Трампа, а против самого соглашения. Формально это так. И они, по крайней мере, будут 100% пытаться саботировать эти решения. Мы видели с 2014 года — после Минских соглашений, — как страны Евросоюза саботировали их выполнение, а потом заявили, что никогда не хотели их выполнять. То же самое продолжается и сейчас. Ничего не изменилось. Под различными предлогами они пытаются проводить свою деструктивную политику, направленную на конфронтацию и напряженность в Европе. Поэтому другого и не ожидали, — отметил Чепа.

При этом депутат подчеркнул, что большая часть государств поддержит развитие мирного трека. Среди них будут как страны Глобального Юга, так и отдельные европейские государства, добавил Чепа.

Есть большое количество стран, которые понимают, насколько такая конфронтация вредит им и их экономике, насколько это опасно для мира в целом. Есть страны Глобального Юга, как сейчас принято говорить. Это большинство стран в мире. Часть европейских стран хорошо понимают пагубность политики ряда стран ЕС. Поэтому я думаю, что многие страны будут поддерживать те или иные продвижения мирного соглашения, — подытожил Чепа.

Ранее лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и глава Еврокомиссии в совместной декларации заявили, что готовы продолжать оказывать военную, экономическую и дипломатическую помощь Украине. При этом, сказано в документе, конфликт можно завершить только при условии давления на Россию.

