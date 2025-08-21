Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Раскрыто, чем занимался в Италии подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

ANSA: подозреваемый в подрыве «Северных потоков» приехал в Италию на отдых

Фото: РИА Новости

Мужчина, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», приехал в Италию с семьей на отдых, сообщило агентство ANSA. Отмечается, что после задержания его поместили в тюрьму в Болонье. Агентство добавило, что итальянский суд будет рассматривать его дело по ордеру Германии.

Ранее Генпрокуратура ФРГ заявила, что в Италии задержали гражданина Украины, который может быть причастен к подрывам российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Арест осуществлен по ордеру Германии, который был выдан 18 августа. После экстрадиции подозреваемый предстанет перед судом. Мужчину зовут Сергей К. Предположительно, он координировал осуществившую подрыв группу водолазов.

Взрывы на двух российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Диверсия привела к беспрецедентным разрушениям на объектах. В итоге уцелела лишь одна нитка «Северного потока — 2».

До этого сообщалось, что погибший в Киеве полковник СБУ Иван Воронич участвовал в организации взрывов на «Северных потоках». В газете The Times охарактеризовали его как опытного разведчика.

Италия
Северные потоки
Россия
трубопроводы
подозреваемые
