Папа римский Франциск умер: причина смерти, последние дни, кто преемник?

Фото: Cyril Chateau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск скончался в Ватикане. От чего он умер, как провел последние дни, какое послание произнес на Пасху, кто может стать его преемником?

Причина смерти папы римского Франциска

21 апреля телевидение Ватикана сообщило о смерти папы римского Франциска. Заявление сделал камерленго Святого престола кардинал Кевин Фаррелл.

«Братья и сестры, с глубоким прискорбием вынужден объявить о смерти нашего святого отца Франциска. В 07:35 (08:35 мск. — NEWS.ru) епископ римский Франциск вернулся в дом нашего Отца», — объявил Фаррелл.

Папе Франциску было 88 лет. С 14 февраля он находился на лечении из-за тяжелой двусторонней пневмонии, позже диагноз изменили на «комплексное заражение легких». Понтифик Рима заранее приготовился к своей кончине; известно, что он подготовил письмо об отречении, он заявил, что пустит его в ход, если потеряет дееспособность.

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Как прошли последние дни папы Франциска, как он встретил Пасху

После того как папа Франциск оказался в больнице Джемелли, его видели на публике только несколько раз.

Так, 23 марта он смог обратиться к публике с балкона больницы. У папы практически пропал голос, ему прописали кислородную терапию и покой.

6 апреля папу римского впервые за много недель видели на площади Святого Петра в Ватикане: после воскресной мессы он выехал на инвалидной коляске и приветствовал верующих.

На Пасху 20 апреля (в 2025 году католическая и православная Пасха совпали) папа Франциск провел традиционное послание «К городу и миру» (Urbi et Orbi). Он призвал к мирному урегулированию военных конфликтов. Послание зачитал архиепископ Диего Равелли.

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press Пасхальная месса на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье

Франциск в послании к миру упомянул конфликты на Украине, в Карабахе, секторе Газа и Африке и призвал власти стран обратиться к «оружию мира».

«Никакой мир не возможен без подлинного разоружения! Потребность в обеспечении собственной обороны не может превратиться во всеобщую гонку вооружений. Я призываю всех в мире не поддаваться логике страха, а использовать имеющиеся ресурсы для помощи нуждающимся, борьбы с голодом и развития. Это „оружие мира“: то, которое строит будущее, а не сеет смерть!» — заявил Франциск.

Одним из последних в живых папу Франциска смог увидеть вице-президент США Джей Ди Вэнс, католик по вероисповеданию. В ходе короткой встречи он передал понтифику поздравления от католиков США.

Кто может стать преемником папы Франциска

Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал римским понтификом под именем Франциска 13 марта 2013 года. Он стал первым папой Франциском в истории католической церкви и первым неевропейцем и иезуитом на Апостольском престоле.

Эксперты называют целый ряд возможных преемников папы Франциска, которые представляют различные фракции в католической церкви.

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Пьетро Паролин

Одним из наиболее вероятных считают кардинала Пьетро Паролина, госсекретаря Святого престола. Паролин тоже иезуит.

Кроме кардинала Паролина, в числе претендентов называют:

конголезского кардинала из ордена капуцинов Амбонго Безунгу, который открыто выступил против решения Франциска разрешить священникам благословлять пары ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ);

нидерландского кардинала Виллема Эйка, консерватора, известного работами против эвтаназии и изменения генетики человека;

венгерского кардинала Петера Эрдо, который критиковал правительства стран Европы за режим бесконтрольной миграции;

филиппинского кардинала Луиса Тагле, церковного либерала, которого называют «азиатским папой Франциском»;

американского кардинала Реймонда Бёрка, жесткого консерватора, который критиковал Франциска за допуск разведенных и вновь женившихся людей к причастию;

мальтийского кардинала Марио Грека, которого считают умеренным продолжателем либеральной политики Франциска;

итальянского кардинала Маттео Дзуппи, доверенного человека папы Франциска, который приезжал на Украину на встречу с Владимиром Зеленским.

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