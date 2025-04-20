Папа римский назвал главное условие для достижения прочного мира Папа римский исключил достижение мира без разоружения

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Мир невозможен без разоружения, а право на самооборону не должно превращаться в повод для новой гонки вооружений, с таким посланием обратился к верующим папа римский Франциск в своей традиционной пасхальной речи. Он призвал мировых лидеров не поддаваться логике страха, ведущей к изоляции, а направлять усилия на поддержку нуждающихся, борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив, передает Catholic News Agency.

Никакой мир не возможен без разоружения! Потребность любого народа в обеспечении собственной защиты не может превратиться в гонку вооружений, — отметил папа римский.

Понтифик выразил поддержку страдающим христианам в Израиле и Палестине, а также всему населению этих регионов. Он призвал к молитвам за общины в Ливане и Сирии, напомнил о необходимости прочного мира на Украине и полного примирения между Арменией и Азербайджаном.

Перед лицом жестокости конфликтов <…> нельзя забывать, что при этом поражается не противник, а люди с душой и человеческое достоинство, — подчеркнул папа римский.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Пасхой российских бойцов, находящихся в зоне СВО, а также всех православных христиан в РФ и других странах мира. Глава государства также объявил пасхальное перемирие. Российские военные приостанавливают боевые действия до 00:00 21 апреля.