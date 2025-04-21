Папа римский Франциск умер: чем запомнится, отношение к Путину и СВО

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск умер, сообщили представители Ватикана. Ему было 88 лет. Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с марта 2013 года. Как жил понтифик — в материале NEWS.ru.

14 февраля 2025-го Франциск был госпитализирован с диагнозом «бронхит». Последующее обследование с помощью компьютерной томографии выявило признаки двусторонней пневмонии. 22 февраля 2025 года здоровье понтифика ухудшилось. Его состояние оценивали как критическое: было проведено переливание крови, началась кислородная терапия.

3 марта было объявлено, что Франциск идет на поправку, поэтому не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. 23 марта он был выписан из больницы и вернулся к облегченному рабочему графику. 6 апреля понтифик впервые появился на публике после госпитализации.

Чем занимался в детстве и юности будущий папа римский

Папа римский Франциск — 266-й глава католической церкви, первый в истории папа-иезуит, родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года.

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Мальчика назвали Хорхе Марио Бергольо. Он был пятым ребенком в многодетной семье. Его родители были эмигрантами, выходцами из Италии, и жили скромно. Отец работал на железной дороге, мать воспитывала детей и вела домашнее хозяйство. Образование, полученное Хорхе Марио в университете Буэнос-Айреса, открывало юноше дорогу, никак не связанную с духовным служением. Он должен был стать химиком-технологом.

Однако Бергольо решил поступить в семинарию и в 22 года принял мужской духовный сан ордена Римско-католической церкви.

Позднее он поступил в колледж Святого Иосифа. По его окончании Бергольо получил ученую степень в области философии. Вплоть до 1969 года он работал преподавателем в католических колледжах Буэнос-Айреса, где обучал воспитанников литературе, философии и теологии.

В возрасте 33 лет Бергольо стал священником. Несмотря на молодой возраст, он пользовался уважением среди руководства ордена иезуитов. Спустя 10 лет Бергольо стал ректором семинарии Святого Иосифа. Еще через шесть лет он защитил в Германии докторскую диссертацию, после чего получил назначение на пост духовного директора архиепархии Кордовы в Аргентине.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Папа римский Франциск

Как Франциск возглавил Римско-католическую церковь

В 1992 году будущего главу Римско-католической церкви рукоположили в епископы. Позднее он стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001-м Бергольо получил приход Святого Роберта Беллармина и был возведен папой Иоанном Павлом II в кардиналы.

В 2005 году в связи со смертью Иоанна Павла II Бергольо пригласили в Ватикан в качестве возможного претендента на папский престол. Однако в тот раз конклав проголосовал за кардинала-епископа Йозефа Алоиза Ратцингера, ставшего папой Бенедиктом XVI.

Вскоре кардинал Бергольо занял место главы Епископской конференции Аргентины. Это назначение позволило будущему понтифику завоевать международный престиж среди кардиналов.

В 2013 году Бенедикт XVI из-за состояния здоровья решил отречься от папского престола, чего не случалось последние шесть веков. Бергольо был избран главой Римско-католической церкви. В качестве папского он принял имя в честь святого Франциска Ассизского — впервые в истории. 19 марта 2013 года прошла интронизация нового понтифика.

Какое наследие оставил Франциск церкви

За годы служения папа Франциск показал себя убежденным поборником мира. Кроме того, он был ярым противником абортов, эвтаназии и однополых браков. В 2016 году состоялась историческая встреча главы Римской церкви с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе нее обсуждалась, в частности, связь католичества и православия.

Франциск вошел в историю церкви как папа римский, который пытался проводить умеренно либеральную политику, рассказал NEWS.ru первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. По его словам, с приходом Бергольо к высшей власти в Римской церкви было связано много ожиданий.

Фото: Lucas Oleniuk/Global Look Press

«Для одних он слишком либеральный в церкви, для других слишком умеренный. Любого умеренного либерала критикуют с двух сторон. С Франциском так и происходило. Критика со стороны консерваторов — более активная и эмоциональная. Хотя Франциск не изменил ни одного устоя католической церкви, все каноны остались, никаких революций не произошло, консерваторы обвиняли его в том, что он аккуратно размывал католическую идентичность и ортодоксию. По отношению к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) официальная позиция церкви сохранилась. Но произошли некоторые корректировки в сторону ее смягчения», — пояснил эксперт.

По словам Макаркина, консерваторы также обвиняли Франциска в том, что он продвигал либеральных священнослужителей на ведущие должности, в том числе в коллегии кардиналов.

«Они еще более либеральные, чем Франциск, соответственно, он давал либералам возможности для того, чтобы дальше продвигать церковные реформы», — добавил политолог.

Как папа римский Франциск относился к России и Путину

Позицию папы Франциска по отношению к России можно назвать благожелательной. Глава Римско-католической церкви трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным: в 2013, 2015 и 2019 годах. Во время первого разговора одной из основных тем стало сирийское урегулирование. Путин подарил Франциску икону Владимирской Божьей Матери. Понтифик в ответ преподнес майолику с изображением Ватиканских садов.

Во время второй встречи российский лидер и папа римский обсуждали ситуацию на Украине, в частности, межконфессиональные отношения в стране, а также необходимость создания атмосферы диалога для стабилизации обстановки в Донбассе. Франциск подарил Путину медальон с изображением ангела мира, который «выигрывает все войны и призывает людей к примирению». Президент России в ответ преподнес несколько томов «Православной энциклопедии» и панно с изображением храма Христа Спасителя.

В третий раз Путин и Франциск встретились во время визита российского лидера в Италию. Разговор длился около часа. Его подробности в прессе не освещались. По традиции состоялся обмен подарками. Понтифик преподнес президенту РФ гравюру XVIII века с видом на площадь Святого Петра. Путин подарил Франциску икону с апостолами Петром и Павлом, а также диск с российско-итальянской картиной «Грех» режиссера Андрея Кончаловского.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане, 2015 год

В марте 2023 года папа римский заявил в интервью La Nation, что российский лидер является культурным человеком, прекрасно владеющим несколькими языками, с которым можно обсудить в том числе литературу. «Он [Путин] культурный. Он трижды посещал меня в качестве главы государства, с ним можно побеседовать на высоком уровне. <…> Однажды мы говорили о литературе. Он прекрасно говорит по-немецки и по-английски. Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия. Это две разные вещи», — заявил понтифик.

Как папа римский Франциск отреагировал на начало СВО

Папа римский заявил, что начало спецоперации России на Украине вызвало у него горькие чувства, поскольку он оказался между народами, которые искренне любит. Глава Римской церкви неоднократно выступал за скорейшее урегулирование конфликта. В октябре 2022 года он попросил Путина «остановить спираль насилия и смерти», в том числе ради собственного народа. Кроме того, понтифик призвал президента Украины Владимира Зеленского быть открытым для серьезных предложений о мире.

В феврале 2024 года папа римский отреагировал на интервью Путина экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону. Слова Франциска передал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который лично разговаривал с понтификом. Папа римский поддержал позицию российского лидера о готовности к диалогу о конфликте на Украине.

«Папа Франциск смотрел интервью, он приветствует позицию Владимира Путина о готовности к переговорам и понимает всю обеспокоенность российского лидера о безопасности страны. Понтифик призывает Запад услышать слова Путина и начать переговоры с Россией без каких-либо условий, все условия должны обсуждаться за столом переговоров», — сообщил Севастьянов.

Он подчеркнул, что понтифик увидел в высказываниях российского лидера желание построить общий безопасный мир. Кроме того, по словам Севастьянова, папа римский отметил, что готов предоставить инфраструктуру Ватикана для переговоров между Москвой и Киевом.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что не возражают против участия Святого престола в урегулировании конфликта.

Фото: Stefano Spaziani/Global Look Press Папа римский Франциск

Что известно о частной жизни Франциска

Будучи совсем молодым, Бергольо перенес пневмонию в тяжелой форме. Из-за осложнений заболевания врачи ему удалили часть легкого. Однако до определенного возраста других серьезных проблем со здоровьем у будущего папы не было.

Во время пандемии COVID-19 понтифик советовал верующим вакцинироваться. Он подал личный пример и рассказал об ощущениях после прививки.

В 2023 году Франциск перенес операцию в брюшной полости из-за образования послеоперационной грыжи, возникшей на фоне удаления фрагмента толстой кишки двумя годами ранее.

Помимо обязательного для всех католических священников целибата, в свое время Бергольо дал обет не пользоваться телевидением. Он жил в квартире, которая находится в пристройке к базилике Святого Петра, и сам готовил себе пищу, не прибегая к услугам поваров.

Тем не менее Бергольо были не чужды некоторые мирские слабости. В частности, он был преданным фанатом аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро». В 2008 году он вошел в число официальных членов клуба болельщиков.

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