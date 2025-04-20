«Команды не было»: огненный ливень обрушится на ВСУ после перемирия?

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия в зоне СВО. Что об этом известно, каковы условия режима тишины, действительно ли огненный ливень обрушится на ВСУ после перемирия?

Что сказал Песков о продлении перемирия

Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в 00:00 21 апреля режим прекращения огня перестанет действовать, согласно изначальным условиям пасхального перемирия, озвученным Путиным.

«Иных команд не было», — уточнил Песков.

19 апреля президент РФ объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Он уточнил, что российская сторона останавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

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Путин отметил, что решение принято из гуманитарных соображений. Он также выразил надежду, что Украина будет соблюдать режим тишины. При этом российский лидер не исключил, что со стороны Киева могут последовать провокации, и ВС РФ должны быть к этому готовы.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия, а также указал на возможность его продолжения, если на фронте установится затишье.

«Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину», — сказал Зеленский.

Глава Украины выразил мнение, что 30 часов — недостаточный срок для доверия, однако 30 дней могут стать реальной возможностью для деэскалации в зоне СВО. Зеленский добавил, что бои на отдельных участках фронта продолжаются.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Владимир Зеленский

Как ВСУ нарушили пасхальное перемирие

20 апреля Минобороны РФ сообщило, что украинские военные за минувшую ночь совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители.

Игнорируя факт соблюдения режима тишины со стороны всех российских силовых структур с 18:00 19 апреля, подразделения ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, подчеркнули в МО. Там добавили, что все атаки были отражены.

В министерстве отметили, что Вооруженные силы Украины также применили 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один направили на территорию Крыма. По данным Минобороны, под огнем оказались населенные пункты в Брянской, Курской и Белгородской областях — всего 12 обстрелов, 33 удара дронов и семь сбросов боеприпасов.

Действительно ли огненный ливень обрушится на ВСУ

На фоне сообщений о нарушении Киевом пасхального перемирия в Сети пишут о возможных последствиях для украинской стороны. Некоторые пользователи и инсайдеры предположили, что на ВСУ может обрушится «огненный ливень».

В частности, Telegram-канал INSIDER-T пишет, что главная цель перемирия заключалась в демонстрации «полной неспособности украинского руководства к переговорам».

«Дипломатическая ловушка: если Киев сорвет соглашение, то именно он будет формально ответственен за срыв перемирия в глазах внешних игроков. В случае обострения Москва получит моральное и политическое основание для начала масштабного наступления, включающего удары по критической инфраструктуре, логистике и управлению», — отметил источник.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Более того, канал утверждает, что президент США Дональд Трамп уже дважды убеждал Кремль не применять ракетный комплекс «Орешник» для поражения целей на Украине на фоне провокационных действий со стороны Киева.

«По прогнозам, если ситуация выйдет из-под контроля, а Трамп окажется „вне игры“, удар может быть нанесен уже в мае — июне», — добавили инсайдеры.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, выразил мнение, что Россия ответит на атаки ВСУ, предпринятые в рамках режима тишины, залповым огнем артиллерии.

«Вот как мы должны реагировать [на нарушение перемирия]? Мы, люди военные, слово держим. А в 00 часов и 1 минуту уже в любой момент может грянуть „333“ (условное обозначении команды „огонь“ для артиллерии. — NEWS.ru)», — подчеркнул депутат.

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