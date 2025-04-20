Отпевание пленных, добивание живых: ситуация под Курском вечером 20 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Армия России продолжает выбивать ВСУ из Курской области. Что известно вечером 20 апреля о ситуации в Курской области, зачем отпевали пленных солдат украинской армии, как добивали диверсантов?

Ситуация в Курской области вечером 20 апреля, что известно

Украинские военнослужащие, взятые в плен в Курской области, приняли участие в православной исповеди во время пасхального перемирия, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». К ним приехал священнослужитель.

По данным канала, духовник провел обряд, передал каждому из военнопленных освященные куличи и так называемые духовные аптечки: наборы с религиозной литературой и предметами для молитвы.

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Политик и блогер Олег Царев сообщил, что с раннего утра 20 апреля ВСУ попытались пересечь государственную границу на стыке Курской и Белгородской областей в направлении Поповки.

«ВС РФ дали отпор, в стрелковом бою большая часть штурмовиков ВСУ была убита. Сразу после этого наша артиллерия нанесла серию точечных ударов по скоплениям сил ВСУ в сумском приграничье», — пишет Царев, отметив, что еще живых диверсантов добивали ударами артиллерии и дронов.

По его информации, в Курском приграничье украинские соединения сегодня активно занимались ротацией своих сил, в Сумской области замечены колонны техники и автобусы с военными.

«Присутствие противника на территории Курской области сохраняется на лесных участках юго-западнее Олешни и вокруг села Горналь, в том числе на части территории Горнальского мужского монастыря», — указывает политик.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о сбитых ракетах над территорией Курской области.

«Профильные ресурсы сообщают, что сегодня над Курской областью расчётами ПВО сбиты несколько ракет РСЗО HIMARS украинской армии», — сообщает источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Минобороны России сообщило, что ВСУ нарушили режим пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. По информации ведомства, украинские военные 444 раза обстреляли позиции российских войск, предприняли попытку атаки в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, а также применили 48 беспилотников.

Также, по заявлению ведомства, ВСУ совершили 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и «сбросов различных боеприпасов», в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, говорится в сообщении.

Утром 20 апреля Владимир Зеленский обвинил российских военных в нарушении перемирия, сославшись на доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Он заявил об обстрелах, «штурмовых действиях» и применении БПЛА на «разных направлениях передовой».

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. При этом он поручил всем группировкам ВС РФ быть готовыми к отражению нарушений в пасхальном перемирии со стороны ВСУ, напомнив, что Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам.

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