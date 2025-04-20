Пленным бойцам ВСУ дали исповедоваться в честь Пасхи Пленные бойцы ВСУ исповедались у священника во время пасхального перемирия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинские военнослужащие, взятые в плен в Курской области, приняли участие в православной исповеди во время пасхального перемирия, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». К ним приехал священник.

По данным источника, духовник провел обряд, передал каждому из пленных освященные куличи и так называемые духовные аптечки: наборы с религиозной литературой и предметами для молитвы.

Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ в ЛНР, ДНР и Херсонской области. По его данным, украинские войска обстреляли пригород Кременной, Никитовский район Горловки, а также атаковали Алешки, Голую Пристань и Каховку с использованием БПЛА и минометов. В Донецке атаки были предотвращены средствами ПВО.

До этого военный корреспондент Александр Коц охарактеризовал действия ВСУ как демонстративный срыв пасхального перемирия. По его мнению, подобное поведение Киева лишний раз подтверждает неготовность украинской стороны к мирным инициативам. Журналист также отметил, что эти нарушения могут повлиять на позицию Запада в оценке сторон конфликта.