В Кремле ответили на вопрос о продлении пасхального перемирия Песков заявил, что Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия

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Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин не давал никаких команд о продлении пасхального перемирия, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в 00:00 21 апреля режим прекращения огня перестанет действовать.

Иных команд не было, — отметил Песков.

Украинский президент Владимир Зеленский согласился на это перемирие, отметив, что главным условием будет прекращение огня со стороны России — «тишина в ответ на тишину». По словам главы государства, Киев предлагает продлить режим прекращения огня, если он будет соблюдаться, даже после окончания Пасхи.

Вооруженные силы Украины тем временем нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Стало известно, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Также атаке подвергся Никитовский район Горловки: было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Голую Пристань в Херсонской области атаковали дроны-камикадзе, в Каховке ВСУ сбросили не менее шести беспилотников.

Американские аналитики, в свою очередь, заметили, что решение Путина о пасхальном перемирии может повлиять на позицию США по украинскому вопросу. По их мнению, подобный шаг способен настроить американского президента Дональда Трампа на более лояльный к Москве взгляд в вопросах урегулирования конфликта.