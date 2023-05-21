На Украине назвали число ожидаемых от Запада истребителей F-16 Представитель ВСУ Игнат: Украина ожидает от Запада передачи нескольких десятков F-16

Фото: Master Sgt. Nathan Lipscomb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Киев ожидает от Запада поставок нескольких десятков истребителей F-16, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, которые приводит ТАСС, передача самолетов будет осуществляться эскадрильями.

Их никто не будет передавать поштучно, эти самолеты будут передаваться подразделениями. Целое подразделение — это эскадрилья. В нашем варианте — это 12 самолетов и больше, у западных партнеров [подразделения] больше — до 18 самолетов. Таким образом, Украине может быть передано несколько десятков самолетов , — цитирует Игната агентство.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Он пояснил, что даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители Киеву.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вопрос о передаче ВСУ истребителей практически решен. По его словам, идет обсуждение логистических нюансов.

В МИД России назвали намерение Запада поставить F-16 Киеву дальнейшим движением по пути эскалации. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что это сопряжено с колоссальными рисками для них самих. Он добавил, что российская сторона учтет данный шаг в своих планах.