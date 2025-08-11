Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:07

На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа

Посол Маркарова: вся Украина молится перед саммитом Путина и Трампа на Аляске

Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Вся Украина молится о том, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа принесла отличные результаты, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Она также призналась, что ценит стремление хозяина Белого дома положить конец конфликту, передает The Hill.

Вся Украина молится о том, чтобы пятничная встреча президента Трампа и президента Путина была эффективной и принесла отличные результаты, — цитирует дипломата издание.

Кроме того, Маркарова высоко оценила поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию для обсуждения усилий Трампа по достижению мира. Отмечается, что встречи Вэнса длились несколько часов, и по их итогам аналитики сделали вывод, что вице-президент смог добиться больших успехов в вопросе завершения украинского конфликта.

Ранее экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон выразил мнение, что отношения между Киевом и Вашингтоном могут снова обостриться после встречи президентов России и США на Аляске. Эксперт подчеркнул, что грядущая встреча несет определенные риски как для Украины, так и для западного альянса.

Украина
переговоры
Дональд Трамп
Владимир Путин
