Экс-советник Трампа допустил новую перепалку президента США с Зеленским

Отношения между Киевом и Вашингтоном могут снова обостриться после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в интервью ABC News экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что грядущая встреча рискованна как для Украины, так и для западного альянса.

[Отношения Трампа и Путина] то поднимались, то падали. Именно это Путин и хочет исправить. После обсуждения плана Путина Зеленский окажется в ситуации, когда ему предложат что-то, что будет очень удобно для Трампа. Тогда мы можем оказаться в ситуации, близкой к февральской, когда произошел знаменитый скандал в Овальном кабинете, – сказал Болтон.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что проведение встречи президентов России и США на Аляске 15 августа несет важный политический посыл. По его мнению, выбор этой локации четко демонстрирует, что решение украинского вопроса останется в компетенции исключительно Москвы и Вашингтона, без участия коллективного Запада.

До этого глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий счел важным, что встреча Путина и Трампа пройдет на американской территории, а не в третьей стране. По его словам, такое развитие событий говорит о готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности на мировой арене.