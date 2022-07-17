Минобороны Британии испытывает нехватку переводчиков для работы с ВСУ Inews: Минобороны Великобритании объявило о наборе переводчиков для обучения солдат ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Минобороны Великобритании испытывает нехватку переводчиков для обучения украинских солдат, пишет корреспондент inews Дэвид Парсли. По словам журналиста, об этом свидетельствует объявление британского военного ведомства о наборе украино-говорящих специалистов, размещенное в соцсетях. Парсли напомнил, что на прошлой неделе в Великобританию прибыла первая партия из 10 тысяч украинских солдат, которые должны пройти обучение у иностранных инструкторов.

Объявление (Минобороны Великобритании. — NEWS.ru) о поиске переводчиков ясно указывает на острую потребность в переводчиках для помощи в военной подготовке, которая проходит на трех армейских базах в Англии и включает в себя обращение с оружием, первую помощь на поле боя, боевые навыки, тактику патрулирования и юридическое право вооруженных конфликтов, — написал Парсли.

В статье также говорится о том, что международное агентство переводчиков Worldwide Language Resources (WLR) также испытывает неотложную потребность в украино-говорящих специалистах. Клиентами WLR являются представители НАТО Агентство национальной безопасности США, ФБР, и Пентагон.

Нас попросили поддержать немедленную потребность в большом количестве лингвистов для обучения украинских солдат здесь, в Великобритании, — написал директор британского офиса WLR Марк Гарри.

В 2021 году семь из 11 ежегодных курсов для подготовки сержантского состава украинских войск вели инструкторы из Швеции, Литвы, Канады и еще нескольких стран — членов НАТО. В документе «Каталог курсов, которые будут проводиться в центрах подготовки сержантского состава, учебных центрах и заведениях в рамках системы многоуровневой подготовки сержантского (старшинского) состава в 2021 году» говорится, что для участия в обучении было желательно знание английского языка на уровне CMP 1 или CMP 2.