Инструкторы НАТО обучили большую часть сержантов ВСУ РИА Новости: большую часть сержантов ВСУ подготовили инструкторы из Швеции, Канады, Литвы и других стран НАТО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В 2021 году семь из 11 ежегодных курсов для подготовки сержантского состава украинских войск вели инструкторы из Швеции, Литвы, Канады и еще нескольких стран — членов НАТО, передает РИА Новости. В документах говорится, что для участия в обучении было желательно знание английского языка на уровне CMP 1 или CMP 2.

В распоряжении агентства оказался «Каталог курсов, которые будут проводиться в центрах подготовки сержантского состава, учебных центрах и заведениях в рамках системы многоуровневой подготовки сержантского (старшинского) состава в 2021 году». Документ подписал тогдашний главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 21 сентября 2020-го.

В программу подготовки входили элементы обучения актуальным стандартам управления, принятым в Североатлантическом альянсе. Курс лидерства базового уровня проводился в соответствии с натовскими правилами управления подразделениями на тактическом уровне TLP.

Программа курса лидерства повышенного уровня включала в себя «процедуры принятия военных решений — MDMP», курса лидерства высшего уровня — «ознакомление со стандартизированной процедурой НАТО для принятия военных решений при проведении объединенных операций — JOPP».

Капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян ранее заявил, что РСЗО HIMARS, которые переданы Украине Пентагоном, управляют военнослужащие США и Великобритании. По его словам, солдат Украины никто не обучает пользоваться современным оружием за границей.

По его мнению, украинские военнослужащие только охраняют РСЗО и их расчеты, состоящие из западных специалистов. Он допустил, что стережет каждую HIMARS до батальона бойцов ВСУ.