Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри Меган Маркл призналась, что влюбилась в принца Гарри на третьем свидании

Герцогиня Сассекская Меган Маркл осознала, что влюбилась в принца Гарри на третьем свидании. Об этом она рассказала в новом сезоне шоу Netflix «С любовью, Меган», передает Marie Claire. Тогда пара была в пятидневной поездке с палатками в национальном парке в Ботсване.

По словам Меган, отсутствие мобильной связи, комфортных условий и отвлекающих факторов поспособствовало их более глубокому взаимопониманию.

«Быстро понимаешь, что это за человек, когда живешь с ним в маленькой палатке и вы такие: «О, что это за звук снаружи? Это же слон! Он нас не тронет?», — поделилась воспоминаниями Маркл.

Она также упомянула, что именно принц Гарри первым выразил свои чувства, сказав «я тебя люблю» во время этой поездки.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл планируют снять фильм о принцессе Диане при поддержке Netflix. Документальный проект может выйти в 2027 году, к 30-летию со дня ее смерти, и Гарри поделится своими воспоминаниями. Официального подтверждения пока нет.

До этого принц Гарри посетил Анголу и прошел по минному полю, чтобы привлечь внимание к деятельности Halo Trust, занимающейся разминированием. Этот шаг повторил поступок принцессы Дианы в 1997 году.