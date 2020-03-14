https://static.news.ru/photo/05212a8a-66c8-11ea-90e1-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что позднее закрытие границы для граждан Китая и высокая доля пожилого населения стали причинами вспышки коронавирусной инфекции в Италии.

Малышева посетовала, что китайские туристы продолжили въезжать в страну после начала эпидемии в КНР, а итальянское население, на 30% состоящее из пожилых людей, оказалось восприимчиво к инфекции.

Третья причина состоит в том, что в Италии отрицательную роль сыграла привычка итальянцев обниматься и целоваться при встрече, — добавила Малышева в комментарии ФАН.

Число заражённых в Италии перевалило за 21 тысячу человек к 15 марта — это второй в мире очаг заражения после Китая, откуда инфекция начала распространяться в декабре 2019 года. Погибли более 1,4 тысячи заразившихся итальянцев.

Как писал NEWS.ru, десятки стран, включая Россию, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы из-за коронавируса. Передвижение граждан ограничено внутри Евросоюза. Между Украиной, Молдавией и Белоруссией прекратили курсировать поезда.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заразившихся COVID-19, выздоровели почти 78 тысяч.