Пока невозможно говорить, пройден ли пик заболевания коронавирусной инфекцией, так как для этого недостаточно данных, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
По её словам, объяснить высокую смертность от COVID-2019 в Италии, где зарегистрировано более 100 погибших, можно тем, что эпидемию невозможно распознать.
Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами, — отметила она.
Вуйнович пояснила, что итальянцы могли просто не знать симптомов и не понимать, что больны. Она уточнила, что чем старше население страны, тем выше смертность, поэтому в Италии так много летальных исходов,
Как писал NEWS.ru, ранее сотрудница клиники Сан Карло Борромео в Милане доктор Франческа Кортелларо рассказала, что умирающие от коронавирусной инфекции люди в последние минуты жизни чаще всего просят дать им поговорить с близкими.
Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.
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