https://static.news.ru/photo/7cd7214c-6696-11ea-8182-fa163e074e61_660.jpg Фото: CozzoliFotogrammaRopi/Global Look Press

Пока невозможно говорить, пройден ли пик заболевания коронавирусной инфекцией, так как для этого недостаточно данных, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По её словам, объяснить высокую смертность от COVID-2019 в Италии, где зарегистрировано более 100 погибших, можно тем, что эпидемию невозможно распознать.

Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами, — отметила она.

Вуйнович пояснила, что итальянцы могли просто не знать симптомов и не понимать, что больны. Она уточнила, что чем старше население страны, тем выше смертность, поэтому в Италии так много летальных исходов, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудница клиники Сан Карло Борромео в Милане доктор Франческа Кортелларо рассказала, что умирающие от коронавирусной инфекции люди в последние минуты жизни чаще всего просят дать им поговорить с близкими.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.