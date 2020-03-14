https://static.news.ru/photo/a2d19f5c-6601-11ea-b8b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Endig/dpa/Global Look Press

Сотрудница клиники Сан Карло Борромео в Милане доктор Франческа Кортелларо рассказала, что умирающие от коронавирусной инфекции люди в последние минуты жизни чаще всего просят дать им поговорить с близкими людьми.

О поведении умирающих медик поговорила с изданием Sky News. Кортелларо отметила, что обычно соединяет больных в терминальной стадии с родными и друзьями по видеосвязи. По её словам, «самое драматичное во всём этом» — это наблюдать за больными, которые по каким-то причинам не могут пообщаться с близкими и умирают в одиночестве.

По словам врача, пациенты с COVID-2019 даже перед лицом смерти сохраняют ясный ум и не впадают в нарколепсию.

Они как будто тонут, но при этом отчётливо осознают, что тонут, — рассказала Кортелларо.

Италия в настоящий момент является главным очагом распространения коронавирусной инфекции в Европе. По последним данным, в стране выявлено более 17,6 тысячи случаев заражения, более 1,2 тысячи человек скончались от болезни. Как передавал NEWS.ru, 12 марта власти России закрыли въезд в страну для итальянцев.