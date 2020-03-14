Сотрудница клиники Сан Карло Борромео в Милане доктор Франческа Кортелларо рассказала, что умирающие от коронавирусной инфекции люди в последние минуты жизни чаще всего просят дать им поговорить с близкими людьми.
О поведении умирающих медик
По словам врача, пациенты с COVID-2019 даже перед лицом смерти сохраняют ясный ум и не впадают в нарколепсию.
Они как будто тонут, но при этом отчётливо осознают, что тонут, — рассказала Кортелларо.
Италия в настоящий момент является главным очагом распространения коронавирусной инфекции в Европе. По последним данным, в стране выявлено более 17,6 тысячи случаев заражения, более 1,2 тысячи человек скончались от болезни. Как передавал NEWS.ru, 12 марта власти России закрыли въезд в страну для итальянцев.
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