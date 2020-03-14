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Белорусская железная дорога (БЖД) сообщила о временной остановке курсирования поездов, беспересадочных и прицепных вагонов на Украину после решения этой страны закрыть международное железнодорожное сообщение из-за коронавируса.

В пресс-службе БЖД отметили , что неиспользованные билеты можно вернуть в кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Ознакомиться с полным списком всех отменённых составов можно на сайте перевозчика.

Ранее NEWS.ru писал, что курсирование международных поездов между РФ и Латвией временно прекращается, рассказали представители РЖД. Меры вступят в силу с 17 марта 2020 года. Перевозчик принял решение приостановить сообщение с республикой для предупреждения распространения коронавируса нового типа.