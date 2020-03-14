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Курсирование международных поездов между РФ и Латвией временно прекращается, рассказали представители РЖД. Меры вступят в силу с 17 марта 2020 года.

Перевозчик принял решение приостановить сообщение с республикой для предупреждения распространения коронавируса нового типа (COVID-19), передаёт РИА Новости.

РЖД также отменяют поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Молдавию и на Украину с 17 марта. Срок действия ограничения пока не установлен. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно.

Пассажиры могут обратиться за возвратом денег в кассы на территории государства, где приобретались билеты. Электронные билеты можно вернуть через ресурсы, на которых они были оформлены.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru писал, что приостановлено движение поездов из Москвы в столицы Германии и Франции после того, как Польша, по территории которой проходят эти составы, закрыла международное пассажирское железнодорожное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса.