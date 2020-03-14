https://static.news.ru/photo/92cb4dd6-65ef-11ea-8d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Холдинг РЖД принял решение с 15 марта отменить поезда из Москвы в Берлин и Париж после того как Польша, по территории которой проходят эти составы, закрыла международное пассажирское железнодорожное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

Согласно заявлению компании, ограничения будут действовать до особых указаний.

При этом в РЖД отметили, что поезд № 441/14 Берлин — Москва сегодня, 14 марта, отправится в путь по расписанию.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральная пассажирская компания начнёт возвращать пассажирам деньги при отказе от поездок по «невозвратным тарифам». Дочерняя компания РЖД связала решение с распространением коронавирусной инфекции в стране.