Холдинг РЖД принял решение с 15 марта отменить поезда из Москвы в Берлин и Париж после того как Польша, по территории которой проходят эти составы, закрыла международное пассажирское железнодорожное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса.
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При этом в РЖД отметили, что поезд № 441/14 Берлин — Москва сегодня, 14 марта, отправится в путь по расписанию.
Ранее NEWS.ru писал, что федеральная пассажирская компания начнёт возвращать пассажирам деньги при отказе от поездок по «невозвратным тарифам». Дочерняя компания РЖД связала решение с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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