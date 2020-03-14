https://static.news.ru/photo/4645fea0-669b-11ea-a607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Молдавию и на Украину временно прекращается с 17 марта из-за коронавируса.

Срок действия ограничения пока не установлен. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно, говорится на сайте РЖД.

Пассажиры могут обратиться за возвратом денег в кассы на территории государства, где приобретались билеты. Электронные билеты можно вернуть через ресурсы, на которых они были оформлены.

Ранее NEWS.ru писал, что приостановлено движение поездов из Москвы в столицы Германии и Франции. Ограничение будет действовать до особых указаний.