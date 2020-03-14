Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Молдавию и на Украину временно прекращается с 17 марта из-за коронавируса.
Срок действия ограничения пока не установлен. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно,
Пассажиры могут обратиться за возвратом денег в кассы на территории государства, где приобретались билеты. Электронные билеты можно вернуть через ресурсы, на которых они были оформлены.
Ранее NEWS.ru писал, что приостановлено движение поездов из Москвы в столицы Германии и Франции. Ограничение будет действовать до особых указаний.
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