https://static.news.ru/photo/25639ba4-66b7-11ea-b8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Pancer/CTK/Global Look Press

Норвежский институт здравоохранения рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. Число заражённых COVID-19 достигло 1077 человек.

В течение последних суток вирус выявили у 166 жителей. Большинство пациентов — мужчины, их средний возраст достигает 46 лет. Большая часть заболевших заразились за границей, передаёт ТАСС.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция стала пандемией. Россия ограничила авиасообщение с десятками стран и закрыла несколько сухопутных границ. Правительство страны рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заразившихся COVID-19, выздоровели почти 78 тысяч.