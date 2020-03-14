https://static.news.ru/photo/c05edcbe-6698-11ea-90bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Столичные власти оперативно сообщают жителям обо всех новых случаях заражения коронавирусом нового типа, что помогает быстро устанавливать круг общения инфицированных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, власти сами заинтересованы в том, чтобы сообщать немедленно гражданам о новых заражённых, ради быстрой локализации ситуации.

Без информирования граждан это невозможно. Мы немедленно сообщаем обо всех случаях, которые подтверждены соответствующими лабораториями Роспотребнадзора, — подчеркнул он.

Собянин также отметил, что нет ни одного случая, где бы власти столицы промедлили и не сообщили о том, что происходит.

Мэр опроверг все слухи, что в городе больше инфицированных, чем официально объявлено. Он предположил, что на этой теме хотят «погреться» некоторые политики.

Для паники нет никаких причин, город работает в нормальном режиме. Работают транспорт, предприятия, организации. Нужно относиться к этому спокойно, но быть бдительным, — сказал Собянин.

Он выразил благодарность врачам за профессионализм и призвал горожан строго придерживаться всех рекомендаций: оставаться на карантине после возвращения из других стран, сообщать о случаях нарушения режима и не допускать на работу тех, кто должен находиться в изоляции, передаёт «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что родители московских школьников смогут сами решить, водить ли детей на занятия в связи с профилактикой распространения коронавируса. Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина «О введении режима повышенной готовности», органы власти, которые имеют полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее образование, должны обеспечить принятие решений о возможности свободного посещения школ.