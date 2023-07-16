Летчик разбился при выполнении фигур высшего пилотажа в Финляндии

Фото: Boniface Muthoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пилот самолета погиб при крушении воздушного средства в воскресенье, 16 июля, на авиашоу в финском городе Коувола, сообщает портал Yle со ссылкой на местную полицию. По данным ведомства, летчик выполнял фигуры высшего пилотажа.

Человек, управлявший пилотажным самолетом, погиб в результате авиакатастрофы, — говорится в публикации.

По данным правоохранительных органов, самолет разбился в лесу возле аэропорта Силланпяя. Никто из зрителей шоу при крушении борта не пострадал, опасности для публики не было.

На место падения самолета прибыла полиция. Правоохранители приступили к расследованию авиакатастрофы. Причина крушения транспортного средства пока не установлена.

Ранее в международном аэропорту столицы Сомали Могадишо разбился пассажирский самолет. Как пишет агентство Sonna со ссылкой на Управление гражданской авиации страны, на его борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате крушения четыре человека получили незначительные травмы.

Вместе с этим в Кировской области произошла аварийная посадка самолета Ан-2. Он был арендован Кировской базой авиационной и наземной охраны лесов для патрулирования региона. На борту самолета находились пять человек, никто из них не пострадал.