Самолет Ан-2 с людьми на борту экстренно сел в Кировской области Самолет Ан-2 с пятью пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Кировской области

Фото: Официальный канал ФБУ «Авиалесоохрана»

Ан-2

Самолет Ан-2 ФБУ «Авиалесоохрана» совершил аварийную посадку во время патрулирования в Кировской области, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По информации Telegram-канала Baza, на борту судна находилось пять человек — пилот и четыре парашютиста. По предварительным данным, все пассажиры, включая пилота, целы. Самолет сел в деревне Чуваши.

Около 16:40 мск около деревни Чуваши Кировской области при патрулировании совершил аварийную посадку самолет Ан-2 Авиалесоохраны. Предварительно, пострадавших нет, — сообщили в авиаслужбах.

По данным Baza, во время посадки самолет получил повреждения, никто из находящихся на борту не пострадал.

Ранее стало известно, что истребитель МиГ-31 при выполнении планового учебного полета потерпел крушение в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива. Экипаж ищут поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота.

24 июня в городе Павловске Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате нештатной ситуации пострадал один человек.

За неделю до этого, 17 июня, в Якутии совершил жесткую посадку другой вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, включая 21 пассажира. Тогда в региональном главке МЧС сообщали, что обошлось без жертв, никто не пострадал.