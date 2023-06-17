Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт МИ-8

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по республике. По данным ведомства, на борту находились 25 человек, в том числе 21 пассажир.

МЧС поступила информация об аварийной посадке воздушного судна Ми-8 в 90 километрах от города Якутска, на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Погибших пострадавших нет, — говорится в сообщении МЧС Якутии.

К месту происшествия направились спасатели. В МЧС заявили о готовности задействовать собственный вертолет Ми-8 с 10 сотрудниками ведомства.

По информации Telegram-канала «112», севший аварийно вертолет принадлежит компании АЛРОСА. Согласно данным канала, при посадке Ми-8 никто не пострадал.

16 июня в аэропорту Саратова совершил аварийную посадку самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс Москва — Сочи. На борту находились более 170 человек, обошлось без пострадавших. Предположительно, причиной запроса на экстренную посадку стала техническая неисправность.

13 июня в Самаре экстренно приземлился самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Казахстан.