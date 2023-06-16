Mash: Boeing 737 рейса Москва – Сочи экстренно сел в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Boeing 737-800, следовавший рейсов Москва — Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, на борту находились 178 человек, никто не пострадал.

Канал указывает, что рейс S7 № 2047 «Домодедово — Сочи» запросил экстренную посадку по причине технической неполадки. О какой именно неисправности идет речь канал не уточнил.

15 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что в Иркутске совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 из-за отказа системы кондиционирования на борту летательного средства. На борту находились 54 пассажира, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Казахстан SSJ 100 экстренно приземлился в Самаре. До этого появлялась информация, что командир экипажа запросил посадку в ближайшем аэропорту спустя час полета.

12 июня самолет рейса Москва — Сочи подал сигнал об отказе электроники над Волгоградом. Экипаж уведомил о плане экстренно садиться в международном аэропорту города, но все-таки полетел дальше. ЧП произошло на самолете авиакомпании «Победа».

По данным сервиса Flightradar, борт развернулся над Волго-Ахтубинской поймой и направился в сторону аэропорта. Он сделал три круга над Волгоградом, но полетел дальше по маршруту в Сочи через Астраханскую область.