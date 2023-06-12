У самолета из Москвы отказала электроника над Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет рейса Москва — Сочи подал сигнал об отказе электроники над Волгоградом, передает V1.RU. Экипаж уведомил о плане экстренно садиться в международном аэропорту города, но все-таки полетел дальше. ЧП произошло на самолете авиакомпании «Победа», журналисты уточняют подробности у ее представителей.

В аэропорт сразу были вызваны все экстренные службы. Они ожидали посадки воздушного судна, но самолет в итоге полетел дальше, — рассказал источник в экстренных службах.

По данным спутникового сервиса Flightradar, борт развернулся над Волго-Ахтубинской поймой и направился в сторону аэропорта. Он сделал три круга над Волгоградом, но полетел дальше по маршруту в Сочи через Астраханскую область.

Согласно поступившей информации, в международном аэропорту Волгограда из-за технической неисправности должен был совершить экстренную посадку борт рейса Москва — Сочи. Однако командир воздушного судна принял решение продолжить следование по маршруту, — объяснили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в аэропорту Магадана запросил экстренную посадку лайнер авиакомпании Air India, который летел из Индии в сторону Сан-Франциско. Из-за неисправностей, которые не позволяли иностранцам вылететь в США, 232 пассажира и 11 членов экипажа разместились в местной школе на матрасах. Места в единственной гостинице выделили только пассажирам с детьми. Губернатор региона признал, что город оказался не очень удобным для зарубежных гостей.