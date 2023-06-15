SHOT: Superjet 100 совершил экстренную посадку в Иркутске

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

В Иркутске совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, экипаж запросил экстренную посадку из-за отказа системы кондиционирования на борту летательного средства. Отмечается, что на борту находились 54 пассажира, в результате никто не пострадал.

По данным SHOT, самолет авиакомпании «ИрАэро» должен был лететь из Иркутска в Мирный. После известия об отказе системы кондиционирования самолет некоторое время кружил в небе над аэропортом в Иркутске и вырабатывал топливо, а после приземлился.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Казахстан SSJ 100 экстренно приземлился в Самаре. До этого появлялась информация, что командир экипажа запросил посадку в ближайшем аэропорту спустя час полета.

12 июня самолет рейса Москва — Сочи подал сигнал об отказе электроники над Волгоградом. Экипаж уведомил о плане экстренно садиться в международном аэропорту города, но все-таки полетел дальше. ЧП произошло на самолете авиакомпании «Победа».

По данным спутникового сервиса Flightradar, борт развернулся над Волго-Ахтубинской поймой и направился в сторону аэропорта. Он сделал три круга над Волгоградом, но полетел дальше по маршруту в Сочи через Астраханскую область.