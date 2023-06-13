Летевший из Москвы в Казахстан самолет экстренно приземлился в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летевший из Москвы в Казахстан SSJ-100 экстренно приземлился в Самаре, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. До этого появилась информация, что командир экипажа запросил посадку в ближайшем аэропорту спустя час полета.

«Интерфакс» отметил, что экстренные службы самарского аэропорта были подняты по тревоге.

12 июня самолет рейса Москва — Сочи подал сигнал об отказе электроники над Волгоградом. Экипаж уведомил о плане экстренно садиться в международном аэропорту города, но все-таки полетел дальше. ЧП произошло на самолете авиакомпании «Победа».

По данным спутникового сервиса Flightradar, борт развернулся над Волго-Ахтубинской поймой и направился в сторону аэропорта. Он сделал три круга над Волгоградом, но полетел дальше по маршруту в Сочи через Астраханскую область.

Ранее в аэропорту Магадана запросил экстренную посадку лайнер авиакомпании Air India, который летел из Индии в сторону Сан-Франциско. Из-за неисправностей, которые не позволяли иностранцам вылететь в США, 232 пассажира и 11 членов экипажа разместились в местной школе на матрасах. Места в единственной гостинице выделили только пассажирам с детьми. Губернатор региона признал, что город оказался не очень удобным для зарубежных гостей.