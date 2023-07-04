Истребитель МиГ-31 разбился на Камчатке Истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета в Камчатском крае

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

МиГ-31

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае, экипаж ищут, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота. Авария произошла при выполнении планового учебного полета, заявили в Минобороны.

Самолет выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота — говорится в сообщении ТОФ.

Истребитель потерпел аварию над акваторией Авачинского залива.

24 июня в городе Павловске Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что, согласно предварительным данным, в результате нештатной ситуации пострадал один человек. За неделю до этого, 17 июня, в Якутии совершил жесткую посадку другой вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, включая 21 пассажира, в региональном главке МЧС сообщали, что обошлось без жертв, никто не пострадал.

26 апреля истребитель МиГ-31 потерпел крушение недалеко от города Мончегорска в Мурманской области. В Минобороны РФ сообщали, что авария произошла при выполнении учебного полета, у МиГ-31 загорелся один из двигателей. Самолет упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались.