Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в городе Павловске Воронежской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По предварительным данным, пострадал один человек.

В городе Павловск совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, — рассказали в экстренных службах.

В Сети появилась видеозапись, на которой показан момент взрыва на воронежской нефтебазе. Во время происшествия рядом с объектом пролетал вертолет. По словам местных жителей, были слышны звуки выстрелов. Один из очевидцев рассказал NEWS.ru, что во время работы на СНТ «Горняк» он и его коллеги услышали звук вертолета, после чего прогремел взрыв.

Ранее о введении режима КТО в Воронежской области сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Меры безопасности с целью пресечения возможных терактов также усилены еще в ряде регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, Тульской области и Ставропольском крае.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника. На них были видны повреждения несущей стены дома.