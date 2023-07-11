Крушение пассажирского самолета в аэропорту Сомали попало на видео

Фото: twitter.com/Konesjk

Пассажирский самолет потерпел крушение в международном аэропорту столицы Сомали Могадишо, сообщило агентство Sonna со ссылкой на Управление гражданской авиации страны. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали несколько человек. Видео публикует Telegram-канал «На видео видно».

На борту лайнера находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они отделались небольшими травмами. О жертвах не сообщается.

Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолет типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что самолет врезался в бетонный барьер при посадке. Он находился в нескольких метрах от моря.

Портал Garowe добавил, что в результате происшествия у воздушного судна повредилось шасси. Также сообщается о нескольких трещинах на фюзеляже. Известно, что борт был произведен компанией Embraer в Бразилии.

Ранее сообщалось об аварийной посадке самолета Ан-2 в Кировской области. На борту находились пять человек. Никто из них не пострадал. Воздушный транспорт был задействован Кировской базой авиационной и наземной охраны лесов для патрулирования территории области.