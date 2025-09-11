Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает

Кейт Миддлтон пытается спасти королевскую семью, восстанавливая отношения между своим супругом, принцем Уильямом, и его братом, принцем Гарри; вместе с тем супруга Гарри Меган Маркл теряет контроль над ситуацией, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 11 сентября?

Маркл может потерять Гарри?

Меган Маркл делает все, что в ее силах, чтобы убедиться, что ее муж, принц Гарри, не передумает возвращаться в королевскую семью, пишет RadarOnline. При этом Кейт Миддлтон надеется на личную встречу с Гарри, которая поможет положить конец расколу в семье.

«40-летний Гарри провел три дня в Великобритании без своей 44-летней жены, „герцогини-дивы“. В среду, 10 сентября, герцог Сассекский наконец-то воссоединился со своим отцом, королем Карлом III. Гарри, похоже, постепенно приближается к сближению с королевской семьей после того, как они с Маркл приняли драматическое решение уволиться с работы в качестве старших членов королевской семьи в 2020 году и переехать в Калифорнию», — говорится в публикации.

Guardian пишет, что встреча Гарри и Карла III состоялась в Кларенс-хаусе — вестминстерской резиденции членов королевской семьи. Она продлилась 54 минуты и сопровождалась совместным чаепитием.

Король прибыл в Лондон из графства Абердиншир, где он лечится от рака, 8 сентября. Это был предпоследний день четырехдневной поездки Гарри в Великобританию. Тогда же принц возложил венок и цветы в Виндзорском замке в память о своей бабушке королеве Елизавете II, а позже посетил церемонию вручения премии WellChild Awards в Лондоне в качестве покровителя благотворительной организации.

Кейт пытается спасти семью

RadarOnline пишет, что Кейт надеется сыграть роль миротворца между своим мужем, принцем Уильямом, и его братом, принцем Гарри, но хочет сохранить это в секрете от супруга.

«43-летняя принцесса Уэльская убита горем из-за того, что вражда разлучила их семью, и считает, что личный разговор с ее шурином мог бы помочь положить конец отчуждению. У нее есть шанс, поскольку Гарри проводит редкое и продолжительное пребывание в Великобритании без своей жены», — говорится в публикации.

