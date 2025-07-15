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15 июля 2025 в 18:08

Каллас раскрыла решение ЕС по 18-му пакету санкций против России

Каллас: страны ЕС не смогли достичь согласия по 18-му пакету санкций против РФ

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Евросоюз снова не смог достичь соглашения по 18-му пакету антироссийских санкций, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС. Ранее Словакия заблокировала инициативу. Прямая трансляция ведется на ее странице в соцсети X.

Компромисса по 18-му пакету санкций достичь не удалось, — сказала Каллас.

Ранее стало известно, что Евросоюз пообещал Словакии газовые гарантии, если страна поддержит санкции против России и откажется от ее голубого топлива. Еврокомиссия пообещала работать над устранением обеспокоенности республики по поводу плана полного отказа ЕС от ресурса.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал условие для поддержки санкций. Политик отметил, что республика рассчитывает до 15 июля решить с ЕС вопрос о ликвидации последствий отказа от российского газа.

Западные СМИ сообщали, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии определенные гарантии, чтобы добиться от нее снятия вето на 18-й пакет санкций против России. Переговоры ведутся на фоне требований Братиславы по смягчению ограничений на импорт российского газа.

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