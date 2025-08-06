Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 13:41

Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии

JOJ: голый мужчина с секс-игрушкой пугает туристов в замке Гимеш в Словакии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обнаженный мужчина в балаклаве, шлепанцах и с секс-игрушкой на палке пугает туристов в историческом замке Гимеш в Словакии, передает издание TV JOJ. На него случайно наткнулись две девушки. Незнакомец начал оправдываться и заявил, что не рассчитывал в понедельник кого-то встретить на своем пути.

На нем была балаклава, в руках он держал палку, к которой был прикреплен фаллоимитатор. Мы испугались, но он сказал, что ему жаль, что он так расслабляется и не хотел нас напугать, — рассказала девушка.

По ее словам, эксгибиционист намеревался уйти, но неожиданно последовал за ними. В настоящее время полиция близлежащего города Нитра проводит расследование. Известно, что в этом месте с 2020 года было зарегистрировано уже две подобные встречи.

До этого бывшая учительница английского языка 40-летняя Стефани Эрин Келленбергер из штата Огайо признала вину по 21 пункту обвинения в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней ученицы. Суд установил, что преступления начались, когда девочке было 13 лет, а сексуальные контакты продолжались до ее 16-летия.

