Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии JOJ: голый мужчина с секс-игрушкой пугает туристов в замке Гимеш в Словакии

Обнаженный мужчина в балаклаве, шлепанцах и с секс-игрушкой на палке пугает туристов в историческом замке Гимеш в Словакии, передает издание TV JOJ. На него случайно наткнулись две девушки. Незнакомец начал оправдываться и заявил, что не рассчитывал в понедельник кого-то встретить на своем пути.

На нем была балаклава, в руках он держал палку, к которой был прикреплен фаллоимитатор. Мы испугались, но он сказал, что ему жаль, что он так расслабляется и не хотел нас напугать, — рассказала девушка.

По ее словам, эксгибиционист намеревался уйти, но неожиданно последовал за ними. В настоящее время полиция близлежащего города Нитра проводит расследование. Известно, что в этом месте с 2020 года было зарегистрировано уже две подобные встречи.

