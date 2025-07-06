В Италии распространяется жуткий вид отдыха

В последние годы в Италии наблюдается рост популярности так называемого «мрачного туризма» (dark tourism), сообщает издание Today. Если раньше идея провести ночь в доме, где совершено убийство, или сделать селфи на месте трагедии казалась кощунственной, то теперь это становится частью туристического опыта, сказано в публикации. Данное направление, давно распространенное в США и Великобритании, активно развивается на Апеннинском полуострове.

Современный «мрачный туризм» выходит за рамки традиционных посещений кладбищ, катакомб или криминалистических музеев. Все чаще путешественников привлекают места, связанные с громкими преступлениями, катастрофами и массовыми убийствами. В США, например, за $600 можно арендовать на ночь дом, где в 1912 году были убиты восемь человек, причем это позиционируется как экстремальное приключение для смельчаков.

В Италии интерес к подобным местам значительно возрос после крушения лайнера Costa Concordia в 2012 году, когда тысячи людей приезжали на остров Джильо, чтобы сфотографироваться на фоне затонувшего корабля. Среди других популярных у туристов локаций — вилла в Нови-Лигуре (место двойного убийства 2001 года), дом в Аветране (связанный с гибелью подростка Сары Скацци) и место убийства британской студентки Мередит Керчер в Перудже.

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