Стилист перечислила самые модные аксессуары для пляжного отдыха

Для отдыха на пляже рекомендуется надевать сандалии ярких оттенков с декоративными элементами, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Она подчеркнула, что эта обувь может быть украшена металлическими застежками или фляжками. По ее словам, также в моде соломенные или прозрачные сумки.

Стоит носить шляпы — это, как минимум, элемент безопасности на солнце. В тренде широкополые соломенные модели. Широкие края смотрятся стильно, но если девушка миниатюрная и обладает невысоким ростом, такая шляпа может добавить объема, — отметила Скороходова.

Модный эксперт добавила, что по пути на пляж не следует раздеваться до купальника. По ее словам, на теле по этическим нормам должна быть хотя бы накидка или футболка. На самом пляже лучше иметь при себе легкое парео.

Стилист Марина Герман ранее заявила, что этим летом в моде рыбацкий стиль. По ее словам, можно смело надевать, например, чепчики, которые были в тренде еще осенью, или розовые сапоги в желтый цветочек.