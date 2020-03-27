https://static.news.ru/photo/97190c10-7031-11ea-8adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Киеве арестовал на два месяца бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Экс-глава ведомства подозревается в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Судья также определил залог в размере 14 083 400 гривен ($500,5 тысячи). Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней, передаёт РИА Новости.

Накануне Кожара был задержан и доставлен в суд для избрания меры пресечения.

В феврале в доме бывшего дипломата было обнаружено тело генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого. Сам арестованный и его супруга утверждали, что бизнесмен покончил с собой.

По словам адвоката экс-министра Александра Шира, четыре экспертизы свидетельствуют о том, что Кожара не убивал Старицкого. Как отметил защитник, образцы ДНК, выявленные на пистолете, совпадают с ДНК погибшего и не совпадают с ДНК Кожары. Однако следователи и прокуроры изучили обстоятельства гибели предпринимателя и пришли к выводу, что случившееся не было суицидом, писал NEWS.ru.