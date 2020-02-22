В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары было обнаружено тело предпринимателя Сергея Старицкого.
Сотрудники правоохранительных органов рассматривают самоубийство в качестве основной версии произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.
При этом в компании Atlantic Group подтвердили смерть своего гендиректора. Судя по их сообщению, Старицкий погиб в пятницу, пишет издание «Зеркало недели».
С превеликим сожалением сообщаем, что вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Геннадьевич Старицкий, — говорится на официальной страничке компании в Facebook.
Как ранее писал NEWS.ru, обгоревшее тело генерального директора предприятия «Багем» Виктора Ворошилова обнаружили на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Убийство».
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