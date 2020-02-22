Военнослужащий украинской армии получил ранение во время боя около села Новотошковское. Об этом заявили в пресс-службе Объединённых сил Украины.

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования попытались прорваться через линию соприкосновения под прикрытием огня из стрелкового оружия. ВСУ отбили атаку противника ответным огнём. Был убит солдат противника, «один украинский защитник получил...