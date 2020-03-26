https://static.news.ru/photo/8601e384-6e92-11ea-8874-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кожара Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в совершении умышленного убийства. Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

В феврале в доме Кожары было обнаружено тело предпринимателя, генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого.

По словам Геращенко, бывший дипломат доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сам задержанный и его супруга утверждают, что бизнесмен покончил с собой. Следователи и прокуроры изучили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что случившееся не было суицидом. При этом изначально версия о самоубийстве рассматривалась в качестве основной, писал NEWS.ru.