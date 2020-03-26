Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в совершении умышленного убийства. Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
В феврале в доме Кожары было обнаружено тело предпринимателя, генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого.
По словам Геращенко, бывший дипломат доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сам задержанный и его супруга утверждают, что бизнесмен покончил с собой. Следователи и прокуроры изучили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что случившееся не было суицидом. При этом изначально версия о самоубийстве рассматривалась в качестве основной, писал NEWS.ru.
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